Новая редакция законопроекта об урегулировании неплатежеспособности обеспечивает устойчивое функционирование предприятий и защиту их трудовых коллективов. Такое мнение высказала 5 апреля 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, докладывая в Палате представителей Национального собрания основные положения доработанного проекта закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

По ее словам, в новой редакции документа учтены актуальные задачи развития экономики, обеспечено устойчивое функционирование предприятий и защита их трудовых коллективов. Заместитель министра экономики перечислила ключевые блоки проекта закона.

«Правительству даны полномочия утверждать перечень предприятий, которые в принципе не могут попасть в банкротство. Это предприятия ВПК, энергетики, валообразующие – вне зависимости от формы собственности. Госорганы смогут активнее применять новые инструменты антикризисного управления в госсекторе, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организаций. А исполкомы – организовать предупреждение банкротства частных предприятий на своей территории. Усиливается защита трудовых коллективов: их представитель будет обязательно участвовать в комитете кредиторов», - сказала чиновник, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, обеспечивается двухэтапность финансового оздоровления. Для первого этапа закрепляется срок санации предприятий в 3 года с возможным продлением на 2 года. За это время можно мобилизовать ресурсы для оздоровления и рассчитаться с долгами. Для предприятий, которые по объективным причинам не смогут в указанный срок вернуться в рыночные условия хозяйствования, предусмотрен второй этап. В рамках процедуры мирового соглашения с кредиторами может быть получена отсрочка платежей после санации, например, на срок от 3 до 10 лет.

Балансируются интересы проблемного предприятия и его кредиторов. Директор получает право первым инициировать санацию, если не может полгода рассчитаться с долгами. А кредитор – по истечении такого же срока принудительного исполнения подать заявление в суд. Закрепляется очередность распределения выручки от залога. В первую очередь – зарплата и пенсионные взносы. Затем – требования кредитора, банка за вычетом 20% в пользу бюджета и на судебные расходы.

«Снизится нагрузка на бюджет за счет финансирования ликвидации юрлиц без имущества инициатором банкротства. Передаются налоговым органам функции единого кредитора от имени государства. «Разгружаются» суды от сопровождения решений, связанных с санацией или ликвидацией. Им займутся профильные госорганы и собрание кредиторов», – отметила Татьяна Бранцевич.