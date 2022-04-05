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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2021 ГОДУ ПРИВЛЕКЛИ $81,5 МЛН ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ
18:05 05.04.2022
По итогам 2021 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли $81,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе.
Как сообщает сайт СЭЗ, за пять лет данный показатель увеличился более чем в 2,2 раза. Доля СЭЗ «Гродноинвест» в областном показателе составила 64%.
В прошлом году новыми резидентами СЭЗ стали сразу четыре компании с инвестициями из Португалии и Беларуси.
Объем иностранных инвестиций, привлеченный резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в 2021 году, составил $160 млн. С момента создания СЭЗ «Гродноинвест» накоплено уже свыше $956 млн иностранных инвестиций, что является лучшим показателем среди СЭЗ республики.
Ключевыми инвесторами в 2021 году стали Австрия ($61 млн) и Кипр ($46 млн). В топ-5 также вошли Международные организации ($25 млн), Польша ($12 млн) и Нидерланды ($5 млн). Общая география насчитывает 15 стран, включая Германию, Великобританию, Россию, Турцию, Украину, Словакию и др.
Инвестиции в основной капитал составили $140 млн. Больше всего инвестиций вложено в производства, размещенные в индустриальных парках СЭЗ в Сморгони ($51 млн), Свислочи ($40 млн) и Гродно ($24,7 млн).
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