По итогам 2021 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли $81,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Как сообщает сайт СЭЗ, за пять лет данный показатель увеличился более чем в 2,2 раза. Доля СЭЗ «Гродноинвест» в областном показателе составила 64%.

В прошлом году новыми резидентами СЭЗ стали сразу четыре компании с инвестициями из Португалии и Беларуси.

Объем иностранных инвестиций, привлеченный резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в 2021 году, составил $160 млн. С момента создания СЭЗ «Гродноинвест» накоплено уже свыше $956 млн иностранных инвестиций, что является лучшим показателем среди СЭЗ республики.

Ключевыми инвесторами в 2021 году стали Австрия ($61 млн) и Кипр ($46 млн). В топ-5 также вошли Международные организации ($25 млн), Польша ($12 млн) и Нидерланды ($5 млн). Общая география насчитывает 15 стран, включая Германию, Великобританию, Россию, Турцию, Украину, Словакию и др.

Инвестиции в основной капитал составили $140 млн. Больше всего инвестиций вложено в производства, размещенные в индустриальных парках СЭЗ в Сморгони ($51 млн), Свислочи ($40 млн) и Гродно ($24,7 млн).