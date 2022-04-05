Международная научно-методическая конференция «Бизнес. Образование. Экономика» в очно-дистанционном формате пройдет 7-8 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его участниками станут свыше 170 научных и педагогических работников, докторантов, аспирантов, практикующих специалистов, представителей бизнеса, государственных органов, СМИ, общественных объединений из Беларуси, России, Польши, Сербии, Китая, Израиля, Латвии и Узбекистана.

Работа конференции планируется по следующим направлениям: «Состояние и перспективы развития бизнес-процессов в условиях цифровизации», «Информационные системы и технологии в экономике, образовании и бизнесе», «Маркетинг Пульс 2022: системная трансформация и прогнозы», «Социально-экономический и финансовый механизмы цифрового развития», «Инновационные решения в логистике», «Гуманитарные аспекты современного бизнес-образования» и «Управление талантами и бизнес-администрирование в эпоху цифровизации».

Свои доклады представят заведующая кафедрой экономики предпринимательства Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ялунер, руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики Национальной академии наук (НАН) Беларуси Денис Муха, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин и информационных технологий Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Александр Кунявский, доцент кафедры правовых и гуманитарных дисциплин Института бизнеса БГУ Игорь Подпорин и др.

По результатам проведения форума издадут электронный сборник материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и Российской национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).

Организатором конференции выступает Институт бизнеса БГУ.