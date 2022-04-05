ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДЯТ В БГУ


17:52 05.04.2022

Международная научно-методическая конференция «Бизнес. Образование. Экономика» в очно-дистанционном формате пройдет 7-8 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его участниками станут свыше 170 научных и педагогических работников, докторантов, аспирантов, практикующих специалистов, представителей бизнеса, государственных органов, СМИ, общественных объединений из Беларуси, России, Польши, Сербии, Китая, Израиля, Латвии и Узбекистана.

Работа конференции планируется по следующим направлениям: «Состояние и перспективы развития бизнес-процессов в условиях цифровизации», «Информационные системы и технологии в экономике, образовании и бизнесе», «Маркетинг Пульс 2022: системная трансформация и прогнозы», «Социально-экономический и финансовый механизмы цифрового развития», «Инновационные решения в логистике», «Гуманитарные аспекты современного бизнес-образования» и «Управление талантами и бизнес-администрирование в эпоху цифровизации».

Свои доклады представят заведующая кафедрой экономики предпринимательства Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ялунер, руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики Национальной академии наук (НАН) Беларуси Денис Муха, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин и информационных технологий Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Александр Кунявский, доцент кафедры правовых и гуманитарных дисциплин Института бизнеса БГУ Игорь Подпорин и др.

По результатам проведения форума издадут электронный сборник материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и Российской национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).

Организатором конференции выступает Институт бизнеса БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
валюта курс
EUR 3.2585
USD 2.9475
RUB 3.5209
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2367 -0.0218
USD 2.9429 -0.0046
RUB 3.5338 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2300
USD 2.9100 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.1060
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте