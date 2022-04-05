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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 2022 ГОДА
16:35 05.04.2022
Минсельхозпрод Беларуси рассказал о ходе проведения посевной кампании 2022 года.
Согласно информации, к весенне-полевым работам приступили все регионы Беларуси. Ведутся массовые подкормки озимых культур азотными удобрениями.
Озимых зерновых на зерно подкормлено 962,4 тыс. га (64% к плану и 114% к уровню прошлого года).
Первая подкормка озимых крестоцветных на зерно проведена на 224,9 тыс. га (53% к плану или 106% к 2021 году).
Ранних зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 198,8 тыс.га или 31% к плану.
В Брестской области приступили к севу льна -долгунца: 1,8 тыс. га или 31%, в Гродненской области посеяно 1,2 тыс. га сахарной свеклы (4 % к плану), 0,3 тыс. га ярового рапса (9% к плану).
Подкормлено 495,1 тыс. га многолетних трав (53% к плану) и 310,8 тыс. га лугопастбищных угодий.
Темпы работ по вывозке органических удобрений также выше прошлогодних. На сегодня вывезено 46,9 млн. тонн органики (98% к плану или 105% к уровню прошлого года). Всего внесено по республике 26,8 млн. тонн (56% к плану или 124% к 2021 году) органических удобрений.
Для проведения полевых работ в сельскохозяйственных организациях республики подготовлен парк техники, позволяющий провести весенние полевые работы в агротехнические сроки.
В организациях АПК имеется 36,2 тыс. тракторов, в том числе 6,7 тыс. с мощностью двигателя 250 и более лошадиных сил, 2,5 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 1,7 тыс. зерновых сеялок, 4,0 тыс. машин для внесения твердых минеральных и 4,3 тыс. машин для внесения твердых органических удобрений и другая необходимая сельскохозяйственная техника.
Фактическая готовность тракторов, в том числе энергонасыщенных, составляет 93%, комбинированных почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов – 93%, зерновых сеялок – 96%, машин для внесения твердых минеральных и твердых органических удобрений – 94%.
Основой машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций является техника отечественных заводов-изготовителей.
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