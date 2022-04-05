Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный канал поставки на таможенную территорию ЕАЭС грузовых транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовики были ввезены под видом отдельных частей из стран Европейского союза с целью занижения суммы уплаты таможенных платежей.

Так, граждане Беларуси переместили через пункт пропуска «Козловичи» в виде отдельных частей (кабин и шасси) три грузовых седельных тягача Mercedes и MAN. С целью использования в качестве транспортных средств на территории ЕАЭС грузовые тягачи были собраны, а номера их кузовов - видоизменены.

При оформлении отдельных автомобильных запчастей сумма уплаченных таможенных платежей составила порядка 11 тыс. рублей. В случае ввоза грузовиков как полноценных транспортных средств, подлежащая к уплате сумма равнялась бы 156 тыс. рублей. Таким образом, граждане пытались «сэкономить» почти 146 тыс. рублей.

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, группой лиц по предварительному сговору). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа или ограничение свободы до пяти лет, либо лишение свободы вплоть до шести лет.

Кроме того, по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 381 УК Республики Беларусь (подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства), санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.