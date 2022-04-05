Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля 2022 года выросло до 965,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 965 тыс. 948 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 962 тыс. 824 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 72 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6853 пациента пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 294 человека, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 608 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 899 тыс. 942 теста.