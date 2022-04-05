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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 3 МЕСЯЦА БЖД ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 12,3 МЛН ПАССАЖИРОВ
14:42 05.04.2022
По оперативным данным, в январе-марте 2022 года поездами городских линий перевезено 697 тыс. пассажиров, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса – более 1,7 млн пассажиров, региональных линий экономкласса – 9,5 млн пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем перевозок в международном сообщении составил 418 тыс. пассажиров, в том числе в прямом сообщении с Российской Федерацией с начала года проследовали 383 тыс. пассажиров.
В настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска.
Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования БЖД отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам.
Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
Напомним, со 2 мая 2022 года на летний период назначен поезд № 390/389 Минск – Анапа формирования Белорусской железной дороги, который будет курсировать один раз в четыре дня.
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