По оперативным данным, в январе-марте 2022 года поездами городских линий перевезено 697 тыс. пассажиров, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса – более 1,7 млн пассажиров, региональных линий экономкласса – 9,5 млн пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем перевозок в международном сообщении составил 418 тыс. пассажиров, в том числе в прямом сообщении с Российской Федерацией с начала года проследовали 383 тыс. пассажиров.

В настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска.

Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования БЖД отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам.

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Напомним, со 2 мая 2022 года на летний период назначен поезд № 390/389 Минск – Анапа формирования Белорусской железной дороги, который будет курсировать один раз в четыре дня.