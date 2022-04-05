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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСМОТРЕЛО НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ В ДЕЙСТВИЯХ ПОСТАВЩИКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ


14:15 05.04.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт недобросовестной конкуренции в действиях поставщика медицинского оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, совместное общество с ограниченной ответственностью «АСВ Трейд Сервис», являясь участником государственной закупки медицинского оборудования, после выбора победителем ООО «ЛискоТрейд» направило организатору аукциона заявление, которое содержало информацию (сведения) о том, что оборудование, предлагаемое конкурентом – победителем, является устаревшим, а ООО «ЛискоТрейд» – недобросовестным поставщиком.

Данные действия осуществлялись с целью отмены процедуры закупки, в которой конкурент был признан победителем и возможностью СООО «АСВ Трейд Сервис» предложить свой товар к закупке в последующей процедуре и квалифицированы МАРТ как недобросовестная конкуренция.

Постановлениями экономического суда Минска СООО «АСВ Трейд Сервис», а также его руководитель привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на юридическое лицо в размере 400 базовых величин, что составляет 12 800 белорусских рублей, на должностное лицо в размере 20 базовых величин (640 белорусских рублей).

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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