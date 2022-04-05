В Минском футбольном манеже с 5 по 8 апреля пройдет выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, выставка даст возможность в одном месте сравнить предложения и условия сразу нескольких производителей и поставщиков рабочей и корпоративной одежды и СИЗ.

«Средство индивидуальной защиты – последний рубеж между работником и вредным или опасным производственным фактором. От того, насколько качественные средства индивидуальной защиты используются порой зависит жизнь и здоровье работника», - говорится в сообщении.

В рамках выставки пройдет семинар «Актуальные вопросы безопасности и охраны труда», организатором которого выступает Республиканский центр охраны труда.