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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»
13:47 05.04.2022
В Минском футбольном манеже с 5 по 8 апреля пройдет выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, выставка даст возможность в одном месте сравнить предложения и условия сразу нескольких производителей и поставщиков рабочей и корпоративной одежды и СИЗ.
«Средство индивидуальной защиты – последний рубеж между работником и вредным или опасным производственным фактором. От того, насколько качественные средства индивидуальной защиты используются порой зависит жизнь и здоровье работника», - говорится в сообщении.
В рамках выставки пройдет семинар «Актуальные вопросы безопасности и охраны труда», организатором которого выступает Республиканский центр охраны труда.
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