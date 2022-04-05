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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО УВИДЕЛ В ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА КЛОНДАЙК


13:39 05.04.2022

Люди активно критикуют организацию работы с отходами. Об этом заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

"За это уже мало кому-то не покажется. Проблема раздельного сбора мусора, переработки и дальнейшего использования этого переработанного добра решается отвратительно", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, ежегодно в стране образуются более четырех миллионов тонн твердых коммунальных отходов. При этом в 2021 году заготовлено только 790 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов.

"Послушайте, это Клондайк. К примеру, совсем просто, чтобы понятно было. Мы имеем огромную стекольную отрасль (и стеклооконные, и для автомобилей, и для телевизоров, бутылка и так далее). Это не должно умереть на свалке. Все это стекло, стеклобой и прочее надо переработать и получить из этого вторичного мусора, как мы его часто называем, нормальное стекло. Так работают все в Западной Европе. Возьмите ту же Швейцарию: там под 90% перерабатывается этого мусора. Это дешевый ресурс, дешевое сырье для дальнейшего использования. У нас все это спустя рукава", - обратил внимание Лукашенко.

"В нынешних условиях мы должны максимально использовать внутренние ресурсы, в том числе и отходы", - сказал он.
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