Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич принимает участие в совещании по текущим вопросам деятельности холдинга «Белфармпром». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, на совещании рассматривается обсуждается работа по поиску альтернативных поставщиков сырья и материалов. По мнению специалистов, нужно иметь несколько вариантов в запасе.

Также на совещании идет речь о ситуации на экспортных рынках и о прогнозе экспортных поставок, с учетом складывающейся обстановки. В связи с прогнозами перестройка логистических цепей должна завершиться в ближайшие месяцы.

«В настоящее время организации холдинга Белфармпром работают стабильно, вопросы поставок сырья и материалов находятся на ежедневном контроле», - говорится в сообщении.