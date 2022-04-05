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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОЛДИНГЕ «БЕЛФАРМПРОМ» ОБСУЖДАЮТ ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
13:14 05.04.2022
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич принимает участие в совещании по текущим вопросам деятельности холдинга «Белфармпром». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, на совещании рассматривается обсуждается работа по поиску альтернативных поставщиков сырья и материалов. По мнению специалистов, нужно иметь несколько вариантов в запасе.
Также на совещании идет речь о ситуации на экспортных рынках и о прогнозе экспортных поставок, с учетом складывающейся обстановки. В связи с прогнозами перестройка логистических цепей должна завершиться в ближайшие месяцы.
«В настоящее время организации холдинга Белфармпром работают стабильно, вопросы поставок сырья и материалов находятся на ежедневном контроле», - говорится в сообщении.
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