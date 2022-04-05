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ЭКОНОМИКА РБ
НА МИНСКОЙ ТЭЦ-3 ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ТУРБОАГРЕГАТ
12:56 05.04.2022
На Минской ТЭЦ-3 запустили новый турбоагрегат. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Минскэнерго».
Согласно информации, современное оборудование позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Минского энергоузла.
Новый турбоагрегат электрической мощностью 115 МВт и тепловой – 180 Гкал/ч введен в строй в рамках проекта по модернизации станции. После ввода нового оборудования общая мощность Минской ТЭЦ-3 повысилась до 557 МВт.
Минская ТЭЦ-3 – крупнейшая ТЭЦ столицы, которая обеспечивает электричеством и теплом социальные объекты и жилфонд города, а также крупнейших промышленных гигантов – МАЗ и МТЗ.
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