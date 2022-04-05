На Минской ТЭЦ-3 запустили новый турбоагрегат. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Минскэнерго».

Согласно информации, современное оборудование позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Минского энергоузла.

Новый турбоагрегат электрической мощностью 115 МВт и тепловой – 180 Гкал/ч введен в строй в рамках проекта по модернизации станции. После ввода нового оборудования общая мощность Минской ТЭЦ-3 повысилась до 557 МВт.

Минская ТЭЦ-3 – крупнейшая ТЭЦ столицы, которая обеспечивает электричеством и теплом социальные объекты и жилфонд города, а также крупнейших промышленных гигантов – МАЗ и МТЗ.