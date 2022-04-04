В 2021 году резиденты СЭЗ «Гродноинвест» существенно нарастили экспортные поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает сайт СЭЗ, в 2021 году внешнеторговый оборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» увеличился более чем на 40% и составил $2,1 млрд. Драйвером роста стал экспорт белорусской продукции в 63 страны мира. Его объем составил $1,4 млрд с темпом роста 146% к уровню 2020 года. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило $721 млн, что на $283 млн больше по сравнению с прошлым годом.

Ключевыми рынками сбыта резидентов СЭЗ «Гродноинвест» являются Россия, Польша и Украина. На долю этих стран приходится 84% объема экспорта. Всего резиденты СЭЗ экспортировали продукцию в 63 страны. В прошлом году существенно выросли поставки белорусской продукции в Данию (рост к уровню 2020 года - в 10,8 раза), Швецию (в 8,1 раза), Австрию (в 4,7 раза), Италию (в 4,5 раза), Великобританию (в 3,1 раза), Нидерланды (2,5 раза), Германию (2,3 раза), США (1,7 раза). На 74% вырос экспорт в страны Европейского союза. Сегодня на их долю приходится 24% от всего экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест».

Большую часть экспортной продукции (более 70%) формируют изделия из дерева и бумаги, мебель, продукты питания и продукция с/х назначения. В 2021 году больше всего экспорт продукции нарастили производители изделий из дерева и бумаги (191%), оптической аппаратуры (174%), химических продуктов (157%), продуктов питания (135%) и металлических изделий (134%).