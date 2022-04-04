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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 2,5 ТЫС. СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В 2021 ГОДУ


11:48 05.04.2022

В Могилевской области в 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,5 тыс. семей (включая одиноких граждан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Могилевской области, среди них - 1,6 тыс. многодетных семей, 0,4 тыс. молодых семей и 0,2 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 61 тыс. граждан (семей), что на одну тысячу меньше, чем на конец 2020 года. В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 0,8 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,2 тыс. семей.
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