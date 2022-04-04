5-6 апреля 2022 г. в Минске состоится международная научно-техническая конференция «Метрология-2022.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, научно-техническая конференция проводится с целью объединения наработанного опыта для конструктивного решения актуальных задач, поиска ответов на современные вызовы. Это послужит повышению конкурентоспособности национальной экономики и активному внедрению достижений метрологии в реальный сектор.

Участие в конференции примут около 130 ученых и практиков из Беларуси, России, Узбекистана и других стран, представляющих национальные метрологические институты, предприятия промышленности, энергетики, строительства, здравоохранения, Национальной академии наук Беларуси, высших учебных заведений и др.

В формате пленарного и секционных заседаний будут рассмотрены актуальные вопросы развития метрологии и обеспечения единства измерений в Республике Беларусь, странах СНГ и ЕАЭС, роль БелГИМ как национального института метрологии, вопросы метрологического обеспечения производства, создания эталонов, стандартных образцов и высокоточных средств измерительной техники, цифровизации в метрологии и др.

Международная научно-техническая конференция «Метрология-2022» приурочена к 30-летию Госстандарта – важной дате в истории комитета. В 1992 г. был образован Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете министров, который положил начало государственному управлению в данных сферах в нашей стране.

Сейчас комитет представляет собой развитую структуру, в состав которой входит 53 организации, расположенные по всей республике.

Одним из важных направлений его деятельности является развитие системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь, а также обеспечение и поддержание единства измерений в различных сферах деятельности. В этой связи ключевую роль играет метрология как наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Только инновационная и эффективная метрология может стать важной составляющей передовых исследований и разработок, быть основой развития науки, новых высокотехнологичных секторов промышленности, здравоохранения, торговли. От единства, точности и сопоставимости результатов измерений зависит четкость управления технологическими процессами, слаженность работы технических систем, контроль качества продукции, мониторинг окружающей среды и защита интересов граждан.