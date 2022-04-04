Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области с 28-31 марта текущего года проведен мониторинг 19 торговых объектов, расположенных в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в результате установлено, что некоторыми юридическими лицами (ООО «ЕВРОТОРГ», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Витебскмясомолпром», ООО «Санта Ритейл») допущены нарушения в несоблюдении ассортиментных перечней товаров для торговых объектов. Так, 31 марта 2022 года в отдельных торговых объектах указанных юридических лиц в продаже отсутствовали яблоки и капуста отечественного производства.

Хозяйствующим субъектам направлены рекомендации об устранении нарушений в кратчайшие сроки.

Кроме того, в отношении 2 индивидуальных предпринимателей, реализующих овощную продукцию, направлены запросы о предоставлении информации по формированию розничных цен на плодоовощную продукцию.

МАРТ напоминает, что в соответствии с частью 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.