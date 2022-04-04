ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ОТДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИТЕБСКА ОТСУТСТВУЮТ В ПРОДАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯБЛОКИ И КАПУСТА - МАРТ


11:17 05.04.2022

Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области с 28-31 марта текущего года проведен мониторинг 19 торговых объектов, расположенных в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в результате установлено, что некоторыми юридическими лицами (ООО «ЕВРОТОРГ», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Витебскмясомолпром», ООО «Санта Ритейл») допущены нарушения в несоблюдении ассортиментных перечней товаров для торговых объектов. Так, 31 марта 2022 года в отдельных торговых объектах указанных юридических лиц в продаже отсутствовали яблоки и капуста отечественного производства.

Хозяйствующим субъектам направлены рекомендации об устранении нарушений в кратчайшие сроки.

Кроме того, в отношении 2 индивидуальных предпринимателей, реализующих овощную продукцию, направлены запросы о предоставлении информации по формированию розничных цен на плодоовощную продукцию.

МАРТ напоминает, что в соответствии с частью 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
валюта курс
EUR 3.2585
USD 2.9475
RUB 3.5209
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2585 -0.0046
USD 2.9475 +0.0039
RUB 3.5209 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2300
USD 2.9100 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.1060
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте