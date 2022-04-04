Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) объявил о проведении конкурса «Компетентность-2021» среди аккредитованных субъектов и технических экспертов/экспертов по аккредитации.

Согласно опубликованной на сайте БГЦА информации, цель конкурса – определить и поощрить наиболее активных участников деятельности по аккредитации, являющихся профессионалами и лидерами в деятельности по оценке соответствия и аккредитации.

К участию в конкурсе приглашаются аккредитованные органы по оценке соответствия, имеющие непрерывную аккредитацию не менее 5 лет, а также технические эксперты и эксперты по аккредитации, которые принимали участие в работах по аккредитации за предыдущий год (аккредитация, повторная аккредитация, периодическая оценка компетентности и расширение области аккредитации).

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 24 июня 2022 г. по адресу: ул. Велозаводская 6, п.2., 220033, Минск, Республика Беларусь.

С порядком проведения конкурса в 2022 г. можно ознакомиться по ссылке