Абоненты А1 получили доступ к платформе Depesha от инфраструктурного оператора beCloud.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе А1, новое мобильное приложение является бесплатным и предназначено для использования государственными органами и предприятиями.

Пользователям Depesha доступны все востребованные функции популярных мессенджеров: они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать аудиозвонки, передавать фото и видео, создавать и использовать групповые чаты. При этом все передаваемые между пользователями сообщения надежно защищены от воздействия посторонних лиц, не участвующих в коммуникации.

Вход в приложение происходит с помощью логина и пароля, направленных пользователю в пригласительном SMS. Централизованное управление пользователями осуществляет аккаунт-менеджер А1.

Кроме того, сервис позволяет устанавливать таймер самоуничтожения сообщений, ограничивать доступ к интерфейсу с помощью PIN-кода или биометрических данных, оповещать при использовании собеседником громкой связи и записи видео или фото экрана и отображать статус доставки и просмотра сообщений. Все данные платформы хранятся в защищенном локальном хранилище мобильного устройства без хранения сообщений на сервере, что также позволяет повысить уровень безопасности.

Depesha является полностью белорусской разработкой. Серверы для обеспечения взаимодействия пользователей размещаются в Республиканском центре обработки данных beСloud, а при работе коммуникатора исполняются требования по защите информации, определенные национальным законодательством.

В настоящее время сервис доступен для юридических лиц и государственных организаций, которые являются абонентами А1. Приложение работает на мобильных устройствах на iOS (минимально поддерживаемая версия – 13) и Android версии 7 и выше.