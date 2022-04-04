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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 4,1 ТЫС. СЕМЕЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В 2021 ГОДУ
10:11 05.04.2022
В 2021 году в Гродненской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4171 семья (включая одиноких граждан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, среди них - 1549 молодых семей, 1440 многодетных семей и 184 семьи, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 61 853 семьи, что на 2 560 меньше, чем на конец 2020 года. В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2 254 семьи, в сельских населенных пунктах – на 306 семей.
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