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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ БЕСПИЛОТНУЮ ТЕХНИКУ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


09:40 05.04.2022

НАН Беларуси принимает участие в выставке передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса России и Беларуси, которая проходит 2-5 апреля 2022 года на ВДНХ в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, на выставке Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси демонстрирует беспилотный летательный аппарат «Буревестник» в натуральную величину.

Широкой общественности и медийному сообществу представлены совместные разработки ученых НАН Беларуси с другими организациями страны. Среди них - беспилотный авиационный комплекс «БАС-200» (ООО «КБ Беспилотные Вертолеты»), а также сверхлегкий летательный аппарат типа автожир (гироплан) модели TERCEL и Агродрон А60-Х (Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Авиационные технологии и комплексы»).

В Москве также демонстрируется линейка транспортных средств с электроприводом, созданных в Академии наук. ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси показывает персональные электрические транспортные средства с электроприводом. Это - электромотоцикл, трехколесный электровелосипед, а также электрическая приставка к инвалидной коляске. Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси представляет базовые компоненты для электродвигателей.
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