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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВПК БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛО БРОНЕАВТОМОБИЛЬ КЛАССА MRAP «ЗАЩИТНИК»
09:25 05.04.2022
ОАО «140 ремонтный завод» выпустило бронеавтомобиль класса MRAP «Защитник». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома.
Согласно информации, внедорожник внушительных размеров обладает высокой проходимостью, предназначен для перевозки личного состава подразделений специального и особого назначения в различных условиях местности и боевой обстановки.
Бронированный корпус обеспечивает защиту экипажа, состоящего из 16 человек, от огня из стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Изнутри «Защитник» оборудован противоосколочными матами и взрывозащищенными сидениями.
Система обзора включает: монитор и широкоугольные телевизионные камеры наблюдения с инфракрасным диапазоном для обеспечения движения в темное время суток.
В средства связи входят: радиостанция, внутренняя связь, ретранслятор.
На базе «Защитника» могут размещаться командно-штабные и разведывательные машины, машины связи. В зависимости от назначения на бронеавтомобиле могут устанавливаться дистанционно управляемые боевые модули с различными видами вооружения.
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