ОАО «140 ремонтный завод» выпустило бронеавтомобиль класса MRAP «Защитник». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома.

Согласно информации, внедорожник внушительных размеров обладает высокой проходимостью, предназначен для перевозки личного состава подразделений специального и особого назначения в различных условиях местности и боевой обстановки.

Бронированный корпус обеспечивает защиту экипажа, состоящего из 16 человек, от огня из стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Изнутри «Защитник» оборудован противоосколочными матами и взрывозащищенными сидениями.

Система обзора включает: монитор и широкоугольные телевизионные камеры наблюдения с инфракрасным диапазоном для обеспечения движения в темное время суток.

В средства связи входят: радиостанция, внутренняя связь, ретранслятор.

На базе «Защитника» могут размещаться командно-штабные и разведывательные машины, машины связи. В зависимости от назначения на бронеавтомобиле могут устанавливаться дистанционно управляемые боевые модули с различными видами вооружения.