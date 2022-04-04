Концерн «Белнефтехим» с 5 апреля 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,12 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,22 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,44 рубля, ДТ – 2,22 рубля.

Это уже шестое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 29 марта.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.