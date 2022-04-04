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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2 МЕСЯЦА БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ ВЫРОС НА 21,5%


17:59 04.04.2022

За 2 месяца 2022 года белорусский экспорт вырос на 21,5%, опережая темпы импорта. Об этом заявил 4 апреля заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя наблюдаемую динамику внешней торговли товарами в январе-феврале 2022 года.

По его словам, денежный объем экспорта в феврале достиг своего 9-летнего максимума – $3,0 млрд.

«В текущих условиях, чтобы сохранить позитивные тренды, развернута активная работа госорганов, отраслей и бизнеса по переориентации экспортных поставок на рынки дружественных государств. Разумеется, наиболее перспективные для нас – это Россия и Китай. Суммарно в эти страны в краткосрочной перспективе может быть перенаправлено более 5 млрд. долларов европейского экспорта. В том числе в полном объеме – продовольствие, продукция машиностроения и легкой промышленности. Облегчает данную задачу тот факт, что наши товары уже нашли своего потребителя и пользуются спросом на этих рынках. Фактически, предстоит отработать скорее наращивание объемов, а не освоение новых ниш «с нуля». Еще один резерв – это развитие кооперационных связей между нашими предприятиями, в том числе путем создания совместных производств востребованных на рынке промышленных товаров. Соответствующее взаимодействие по линии отраслевых министерств и торгово-промышленных палат сегодня набирает обороты», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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