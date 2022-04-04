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ЭКОНОМИКА РБ
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В СТОЛИЦЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ
17:51 04.04.2022
В столице продолжается небольшое снижение цен на квартиры.
Как сообщает Realt.by, больше всего за неделю, с 28 марта по 4 апреля 2022 года, они упали в Первомайском районе.
На 4 апреля количество объявлений о продаже квартир в Минске сократилось на 0,9% и составило 14 тысяч. Цены остались неизменными в 86% объявлений, снизили цены на квартиры лишь в 5% объявлений (средний размер скидки составил 2400 $), в 1% - продавцы увеличили цены. Новыми в базе являются 8% объявлений.
Индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 0,2% до $1258. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1315, что на 0,2% ниже, чем в прошлый понедельник.
За неделю наиболее заметно сократилось предложение продажи 3-комнатных квартир — минус 1,3%. Примерно на 1% в базе стало меньше 1- и 2-комнатных квартир. Количество трешек за неделю практически не изменилось.
Среди районов города наибольшее снижение числа объявлений отмечалось в Центральном районе.
Динамика цен на квартиры в разрезе числа комнат за последнюю неделю варьировалась в пределах +/-0,5%.
Наибольшее снижение цен на квартиры отмечалось в Первомайском (-1,7% за неделю) и Партизанском (-1,4%) районах.
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