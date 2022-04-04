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ЭКОНОМИКА РБ


НА 1 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 3642 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВА


17:18 04.04.2022

На 1 января 2022 года в Беларуси насчитывалось 3642 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых занятых сельскохозяйственной деятельностью 3183. Такие данные приводит Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, начиная с 2016 г. их численность увеличилась на 546 хозяйств, или на 19%, из них занимающихся сельскохозяйственным производством - на 23%.

По итогам 2021 г. в землепользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находится более 285 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий. В сравнении с 2016 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 67%, пашни - на 62%.

На сегодня основным направлением сельскохозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 92% производимой фермерами продукции.
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