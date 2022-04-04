Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда проводит 13-й Республиканский конкурс инновационных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, участие в конкурсе – это возможность для разработчиков проектов представить свои идеи широкой общественности, получить оценку экспертов и денежные призы. Прием заявок и предварительный отбор проектов продлится до 1 августа 2022 г.

В конкурсе рассматриваются социально значимые инновационные проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» принимают участие физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.

В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будут проведены семинары-тренинги с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности, бизнес-планированию.

Победители и призеры получат дипломы и премии в размере от 29 до 86 базовых величин. Не менее 5 проектов из числа лучших будут отобраны для дальнейшей коммерциализации их результатов и получат сертификаты в размере 571 базовой величины.

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов и формы конкурсной документации размещены на сайте конкурса.