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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАНЫ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВУ АКЦИИ ОАО «МИНСКСОРТСЕМОВОЩ»
16:56 04.04.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, приобретатель – само предприятие. В результате продажи акций участие Беларуси в управлении открытым акционерным обществом прекратится.
Сумма сделки составила 1 232 034,77 рубля, что значительно превысило рыночную стоимость. Полученные денежные средства подлежат перечислению в республиканский бюджет.
Основным видом деятельности ОАО «МинскСортСемОвощ» является оптовая и розничная торговля сельскохозяйственными культурами, а также средствами по уходу за растениями, удобрениями и сельскохозяйственным инвентарем.
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