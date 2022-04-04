Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, приобретатель – само предприятие. В результате продажи акций участие Беларуси в управлении открытым акционерным обществом прекратится.

Сумма сделки составила 1 232 034,77 рубля, что значительно превысило рыночную стоимость. Полученные денежные средства подлежат перечислению в республиканский бюджет.

Основным видом деятельности ОАО «МинскСортСемОвощ» является оптовая и розничная торговля сельскохозяйственными культурами, а также средствами по уходу за растениями, удобрениями и сельскохозяйственным инвентарем.