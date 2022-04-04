С начала года в Беларуси создано более 6,5 тыс. га лесных культур. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

Согласно информации, нынешней весной лесоводы планируют создать более 28 тыс. га лесных культур и провести дополнение на площади свыше 20, 5 тыс. га.

Отметим, что ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тысяч гектар леса. Причем акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам.