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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В БЕЛАРУСИ СОЗДАНО БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. ГА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
16:40 04.04.2022
С начала года в Беларуси создано более 6,5 тыс. га лесных культур. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
Согласно информации, нынешней весной лесоводы планируют создать более 28 тыс. га лесных культур и провести дополнение на площади свыше 20, 5 тыс. га.
Отметим, что ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тысяч гектар леса. Причем акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам.
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