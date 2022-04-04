Специалисты БГУ разработали компьютерную программу для исследования молекул РНК человека и их автоматического описания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, программный пакет под названием ORFhunteR позволяет оперативно провести анализ молекулярно-генетических данных и в автоматическом режиме определить генетическую информацию молекул РНК с подробным ее описанием. Полученные данные расширяют возможности ученых в проведении фундаментальных исследований, помогают в диагностике генетических нарушений, а также могут быть использованы для разработки более точных прогнозов течения заболевания и выбора эффективного лечения.

Сегодня научными специалистами используются коммерческие или общедоступные компьютерные программы, ориентированные на работу с единичными молекулами РНК. Такие ресурсы не позволяют получить полную информацию. В отличие от этих аналогов проект ученых БГУ позволяет быстро обработать до несколько тысяч молекул РНК одновременно, что важно для получения детальной и структурированной информации.

Программный пакет ORFhunteR доступен для использования специалистами из любой страны, так как он представлен в масштабном FLOSS-проекте по биоинформатике Bioconductor, который является признанным мировым лидером в этом сегменте. Следует отметить, что это первая разработка по биоинформатике белорусских ученых, зарегистрированная на платформе такого уровня.

В перспективе ORFhunteR может быть внедрен в научно-исследовательских центрах и организациях, занимающихся решением задач биоинформатики и молекулярной биологии, а также стать полезной для развития персонифицированной медицины.

В команду разработчиков БГУ вошли доцент кафедры генетики биологического факультета Василий Гринев, заведующий кафедрой системного анализа и компьютерного моделирования факультета радиофизики и компьютерных технологий Виктор Скакун, а также доцент и ассистент этой же кафедры Николай Яцков и Марина Чепелева, соответственно.

РНК или рибонуклеиновая кислота – это одна из трех основных макромолекул (две другие – ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении и реализации наследственной информации. Молекулы РНК являются ключевыми посредниками, передающими наследственную информацию от наших генов к рибосомам – молекулярным фабрикам по производству белков в наших клетках.