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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОПОЛОЦКАЯ ТЭЦ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ВЫПОЛНИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


16:19 04.04.2022

В 2022 году филиал «Новополоцкая ТЭЦ» планирует выполнить модернизацию нескольких участков магистральных и квартальных тепловых сетей города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в марте энергетики приступили к работам по модернизации магистральных тепловых сетей протяженностью 1020 метров, расположенных на ул. Заводской проезд. Здесь предусмотрена замена участков теплосетей диаметром 530 мм и 630 мм, а также установка арматуры различных диаметров для дренирования и развоздушивания теплоносителя.

В настоящее время на объекте без отключения потребителей демонтируют старые трубопроводы, ведут земляные и другие строительно-монтажные работы. Определенные сложности возникают в связи с тем, что профиль теплотрассы во многих местах пересекает большое количество различных коммуникаций (электрические сети, телефонная связь, газопровод, ливневая канализация). Несмотря на это, персонал подрядной организации «Витебскэнергоспецремонт» успешно решает все возникающие затруднения. Сейчас на участке модернизации выполняют работы 25 человек, задействована спецтехника.

Модернизация тепловых сетей – процесс сложный и очень важный. Нужно демонтировать старые тепловые сети, выкопать траншеи для новых, сделать заготовки из ПИ-труб, а затем на месте уложить и смонтировать новое оборудование. Проводимая работа важна для потребителей. Ведь от состояния теплосетей зависит надежность и качество теплоснабжения жилых домов, объектов соцсферы, предприятий и т.д.
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