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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 965,6 ТЫС. – МИНЗДРАВ
15:38 04.04.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 апреля 2022 года выросло до 965,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 965 тыс. 654 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 962 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 55 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6849 пациентов пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 332 человека, число смертей от COVID-19 – на 5.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 861 тест. Всего в стране проведено 12 млн 897 тыс. 334 теста.
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