Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 апреля 2022 года выросло до 965,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 965 тыс. 654 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 962 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 55 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6849 пациентов пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 332 человека, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 861 тест. Всего в стране проведено 12 млн 897 тыс. 334 теста.