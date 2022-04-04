ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 4,1 ТЫС. СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В 2021 ГОДУ

15:07 04.04.2022 В Гомельской области в 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 4,1 тыс. семей (включая одиноких граждан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гомельской области, среди них - 2,1 тыс. многодетных семей, 0,6 тыс. молодых семей, 0,3 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2021 года состояло 82,9 тыс. семей, что на 2,1 тыс. меньше, чем на конец 2020 года. В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 1,5 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,6 тыс. семей.