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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ
14:37 04.04.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в индивидуальных прямых переговорах по поставкам продукции крупным промышленным предприятиям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БФФПП, очередная контактно-кооперационная биржа в онлайн-формате состоится 14 апреля 2022 г.
Планируется, что в мероприятии примут участие ОАО «Белмедстекло», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Строительный трест №8», ОАО «Управление механизации №79», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Стройтрест №2», ОАО «Могилевтехмонтаж», ОАО «Союзпроммонтаж», ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
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