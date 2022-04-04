ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ

14:37 04.04.2022 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в индивидуальных прямых переговорах по поставкам продукции крупным промышленным предприятиям. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БФФПП, очередная контактно-кооперационная биржа в онлайн-формате состоится 14 апреля 2022 г. Планируется, что в мероприятии примут участие ОАО «Белмедстекло», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Строительный трест №8», ОАО «Управление механизации №79», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Стройтрест №2», ОАО «Могилевтехмонтаж», ОАО «Союзпроммонтаж», ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».