ЭКОНОМИКА РБ

ПЛАН ПРИЕМА НА ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД УТВЕРЖДЕН В БГУ

14:10 04.04.2022 План приема на первую и вторую ступени высшего образования на 2022 год утвержден в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего на первую ступень высшего образования дневной бюджетной формы планируют принять 2104 человека, а на заочную бюджетную – 196. На дневную платную форму обучения заявлено 1598 мест, а на заочную платную – 696. На вторую ступень высшего образования (магистратура) план приема составляет: очная (дневная) бюджетная форма – 384 человека, заочная бюджетная форма – 57. На платную очную (дневную) форму обучения планируют принять 94 человека, очную (вечернюю) – 50, а на заочную платную форму – 70. Подробная информация размещена на сайте «Абитуриент БГУ».