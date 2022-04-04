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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАН ПРИЕМА НА ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД УТВЕРЖДЕН В БГУ
14:10 04.04.2022
План приема на первую и вторую ступени высшего образования на 2022 год утвержден в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего на первую ступень высшего образования дневной бюджетной формы планируют принять 2104 человека, а на заочную бюджетную – 196. На дневную платную форму обучения заявлено 1598 мест, а на заочную платную – 696.
На вторую ступень высшего образования (магистратура) план приема составляет: очная (дневная) бюджетная форма – 384 человека, заочная бюджетная форма – 57. На платную очную (дневную) форму обучения планируют принять 94 человека, очную (вечернюю) – 50, а на заочную платную форму – 70.
Подробная информация размещена на сайте «Абитуриент БГУ».
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