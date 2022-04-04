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ЭКОНОМИКА РБ


В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ БЫВШИЙ БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС


13:34 04.04.2022

Комитет «Брестоблимущество» организует в апреле электронные торги по 26 неиспользуемым объектам недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на продажу выставлены бывший свинокомплекс, школы, клубы, котельные, административные и производственные здания, бывшие объекты здравоохранения, расположенные в 11 районах области, а также Барановичах и Пинске. За одну базовую величину можно будет приобрести 10 объектов, четыре предлагаются к продаже впервые, 12 – со значительным понижением цены.

Так, на 19 апреля назначены торги по бывшей туберкулезной больнице в деревне Верховичи Каменецкого района. Комплекс зданий с оборудованием, прошедшим дезинфекцию, продается с понижением цены на 80% за Br410,6 тыс. На земельном участке площадью 28 га размещаются кирпичное пятиэтажное здание главного корпуса с подвалом, подземным переходом и системой видеонаблюдения, беседки, пожарный водоем, площадка для мойки и дезобработки. В состав госимущества также входят пищеблок, склады, гаражи, овощехранилище и другие сооружения.

На электронные торги 26 апреля выставлено незавершенное законсервированное капитальное строение в агрогородке Подгорная Барановичского района. Степень готовности одноэтажного кирпичного здания площадью 221,3 кв. м составляет 92%. Цена на объект, который находится вблизи живописного озера Гать, также снижена на 80% и составляет Br17,4 тыс. Земельный участок площадью 0,05 га предлагается в аренду на 50 лет. Здесь можно организовать производство, разместить объекты общественного питания, торговли или услуг, использовать под жилой дом и ведение личного подсобного хозяйства.

Потенциально большие возможности для предпринимательской деятельности представляют и пять лотов торгов 12 апреля. Это объекты недвижимости бывшего военного назначения, расположенные южнее агрогородка Селец Березовского района. Железобетонные арочные укрытия и хранилища постройки 1969 года выставлены на продажу по начальной цене, равной одной базовой величине.

На организованных комитетом «Брестоблимущество» торгах в марте продано 10 объектов. От продажи госимущества в бюджет поступит Br492,6 тыс., это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информацию об объектах, предлагаемых к продаже, аренде и безвозмездному пользованию, можно найти в Единой информационной базе данных неиспользуемого имущества.
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