УП «Белтехосмотр» за март 2022 года выдало 159 тыс. 966 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 39,8% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (265 тыс. 702 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 139 тыс. 705 разрешений (87,3% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-март 2022 г. разрешений составило 379 тыс. 612.

Для примера, за март текущего года выдано на 29,0% разрешений больше, чем в феврале 2022 г. (123 тыс. 979 ед.).