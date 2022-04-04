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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА МАРТ ВЫДАЛ ПОЧТИ 160 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
13:22 04.04.2022
УП «Белтехосмотр» за март 2022 года выдало 159 тыс. 966 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 39,8% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (265 тыс. 702 разрешения).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 139 тыс. 705 разрешений (87,3% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-март 2022 г. разрешений составило 379 тыс. 612.
Для примера, за март текущего года выдано на 29,0% разрешений больше, чем в феврале 2022 г. (123 тыс. 979 ед.).
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