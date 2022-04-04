Власти Беларуси признают наблюдающийся отток из сраны специалистов IT-сферы. Это следует из заявления Лукашенко, прозвучавшего 4 апреля на совещании по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации.

"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он рассказал о планах провести совещание с представителями IT-сферы, которые работают в ПВТ, и принять ряд решений.

"Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы", - подчеркнул Лукашенко.