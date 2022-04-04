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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 5,7%


12:45 04.04.2022

Страховые организации республики собрали за январь-февраль 2022 года 315,3 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-февраль 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,7%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2022 года страховые взносы составили 232,7 млн рублей, что на 11,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2022 года – 82,5 млн рублей, что на 5,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 73,8% (за январь-февраль 2021 года – 74,3%).

За январь-февраль 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 164,2 млн. рублей, что на 0,2 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2022 года составил 52,1% (за январь-февраль 2021 года – 55,1%).
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