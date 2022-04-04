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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БЕЛОРУССКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ КОМПАНИИ
12:39 04.04.2022
Холдинг «Белорусская цементная компания» открыл свой интернет-магазин.
В магазине представлен широкий ассортимент продукции: цемент, шифер, сухие строительные смеси, газосиликатные блоки, кирпич, известь, мел, бордюры, тротуарная плитка и пенополистирол.
Заказы принимаются пока от жителей Минска и Минской области.
Оплатить продукцию можно банковской карточкой, по счету через банковские отделения, через ЕРИП и на сайте интернет-магазина. Продукция отгружается со склада в Минске (ул. К. Минина, 28). Ее можно забрать самостоятельно, либо БЦК привлечет для доставки сторонних перевозчиков.
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