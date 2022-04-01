Министерство иностранных дел Беларуси с 5 апреля вводит предварительную запись на проставление апостиля.

«В связи с большим количеством обращений для осуществления процедуры проставления апостиля / легализации официальных документов с 5 апреля 2022 г. на временной основе вводится предварительная запись граждан», - говорится в сообщении МИД.

В нем уточняется, что журнал записи на прием находится на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а).

Запись на прием ведется по рабочим дням с 10:30 до 12:00 (не более 50 человек или 150 документов в день).

Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией.

В целях соблюдения очередности приема, в ведомстве просят заявителей, записавшихся заранее, в день приема иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

Прием документов осуществляется по предварительной записи по рабочим дням с 08:00 до 10:30; выдача документов - с 15.00 до 16.00.