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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА


11:36 04.04.2022

В этом году сельское хозяйство получило беспрецедентную поддержку государства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко после заседания в Светлогорском райисполкоме.

По его словам, на этот год поставлены напряженные задачи по производству сельскохозяйственной продукции, которая является сырьем для переработчиков и производителей продуктов.

"Мы должны собрать 9 млн т зерна. Повысили планы по сбору рапса, кукурузы, картофеля, производству молока, мяса - всех основных производственных категорий. Это все нацелено на обеспечение собственной безопасности. Но главным образом это все сделано для того, чтобы получить дополнительную выручку от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов на экспорт", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Как пояснил премьер-министр, спрос на сельхозпродукцию достаточно большой.

"Уже сейчас многие страны предлагают нам заключить форвардные и фьючерсные контракты. Они готовы авансировать заранее фактически 100%, чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им гарантированно реализовали. Пока необходимости в таких схемах нет. Мы работаем по традиционной схеме. Авансируем сельское хозяйство самостоятельно. В этом году как никогда финансовая поддержка АПК обеспечена на высоком уровне. В 2021 году практически в 1,5 раза к 2020 году увеличили расходы бюджетов всех уровней на сельское хозяйство. В этом году еще на 10% приросли. Более того, если раньше в течение года дофинансировали какие-то узкие участки, где требовалось участие бюджетных средств, то в этом мы их заложили в бюджет сразу", - разъяснил Роман Головченко.
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