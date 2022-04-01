Главными управлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Минску и Могилевской области в магазинах «ПЕРЕКРЕСТОК» ООО «РольфТрэйд», расположенных в Минске и Могилеве, свежие овощи отечественного производства (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь) продавались по ценам, превышающим установленные предельные максимальные розничные цены.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при этом общество, получив рекомендации по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений, проигнорировало требование контролирующего органа и не приняло должных мер по приведению цен в соответствие с требованиями законодательства.

При добровольном устранении субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений в установленный контролирующим органом срок данным органом не применяются меры ответственности в отношении субъекта и (или) его должностных лиц, за исключением случаев повторного выявления нарушений.

За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании экономический суд Могилевской области вынес постановление в отношении ООО «РольфТрэйд» о наложении штрафа в размере 3 476,56 рубля.

Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.

Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (часть 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).