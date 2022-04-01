Генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и ректор Белорусского национального технического университета Сергей Хариточник 1 апреля 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, ключевой пункт документа - создание и развитие цифровой экосистемы в сфере образования на примере мобильного приложения «Мой университет».

«Мой университет» – это электронный навигатор по услугам и сервисам учебного заведения с возможностью индивидуального администрирования. Здесь будут реализованы типовые модули: «информация», «новости», «онлайн-запись», «чат», «опрос» и др.

Используя мобильное приложение «Мой университет», абитуриенты смогут оперативно знакомиться с ходом вступительной кампании, студенты – изучать расписание, пользоваться электронным журналом, получать задания от преподавателей, записываться на курсы и онлайн-консультации. Для преподавателей будет доступна опция опроса и реализована возможность более эффективной коммуникации со студентами. К слову, функционал приложения отнюдь не статичен, он расширится в процессе тестирования с учетом пожеланий пользователей.

Тестирование платформы «Мой университет» запланировано на май. Кроме БНТУ, пилотной зоной проекта станет и Минский государственный лингвистический университет, с которым «Белтелеком» ранее подписал аналогичное соглашение.