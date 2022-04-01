Стоимость входящих звонков во время пребывания абонентов МТС на территории России с 1 апреля 2022 года составляет 0 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, изменение будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство.

Цены на исходящие звонки, SMS и интернет-трафик в роуминге останутся без изменений.

Подробнее узнать условия всех тарифов и услуг в роуминге можно здесь.