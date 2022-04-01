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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 2,5 ТЫС. СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В 2021 ГОДУ
10:27 04.04.2022
В 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,5 тыс. семей (включая одиноких граждан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Витебской области, среди них - 0,5 тыс. молодых семей, 1,4 тыс. многодетных семей, 0,2 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
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