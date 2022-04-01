ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 2,5 ТЫС. СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В 2021 ГОДУ

10:27 04.04.2022 В 2021 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,5 тыс. семей (включая одиноких граждан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Витебской области, среди них - 0,5 тыс. молодых семей, 1,4 тыс. многодетных семей, 0,2 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.