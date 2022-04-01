ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПОСТАВЛЕНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ БЕЛАРУСИ


09:33 04.04.2022

Техника «АМКОДОР» поставлена на белорусские сельскохозяйственные предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР», ООО «Спамаш» ТСЦ Могилев в адрес сельскохозяйственных предприятий Климовичского, Хотимского, Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов поставил восемь погрузчиков универсальных АМКОДОР 342С4, которые уже включены в цикл подготовки к проведению посевной кампании 2022 года.

Сегодня выполняющие широкий спектр работ машины «АМКОДОР» востребованы во всех сферах экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2022
валюта курс
EUR 3.2631
USD 2.9436
RUB 3.5341
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2600
USD 2.8900 2.9300
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1150
EUR/RUB 87.0000 145.0000
USD/RUB 80.5000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте