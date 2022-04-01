Техника «АМКОДОР» поставлена на белорусские сельскохозяйственные предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР», ООО «Спамаш» ТСЦ Могилев в адрес сельскохозяйственных предприятий Климовичского, Хотимского, Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов поставил восемь погрузчиков универсальных АМКОДОР 342С4, которые уже включены в цикл подготовки к проведению посевной кампании 2022 года.

Сегодня выполняющие широкий спектр работ машины «АМКОДОР» востребованы во всех сферах экономики.