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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПОСТАВЛЕНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ БЕЛАРУСИ
09:33 04.04.2022
Техника «АМКОДОР» поставлена на белорусские сельскохозяйственные предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР», ООО «Спамаш» ТСЦ Могилев в адрес сельскохозяйственных предприятий Климовичского, Хотимского, Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов поставил восемь погрузчиков универсальных АМКОДОР 342С4, которые уже включены в цикл подготовки к проведению посевной кампании 2022 года.
Сегодня выполняющие широкий спектр работ машины «АМКОДОР» востребованы во всех сферах экономики.
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