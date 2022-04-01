Первостепенная задача государства - обеспечить население продуктами по доступным ценам. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании по развитию АПК в Светлогорском райисполкоме.

Вопрос формирования цен и обеспечения белорусов свежими овощами и зеленью круглогодично остается актуальным.

Как отметил Роман Головченко, тема активизации работы по овощам в защищенном грунте и развития тепличного хозяйства неоднократно поднималась на различных уровнях.

"Эту тему без контроля не оставлю. Если необходима специальная программа, принимайте ее. Будем выделять средства под реализацию", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, необходимо отработать вопросы по технологии возделывания овощной продукции и рентабельности.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун отметил, что рынок страны можно обеспечить не только помидорами и огурцами, но и белорусскими баклажанами и перцами.

"Отрабатывайте любые варианты", - резюмировал Роман Головченко, адресуя поручение Минсельхозпроду.