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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБЕЩАЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
09:26 04.04.2022
Первостепенная задача государства - обеспечить население продуктами по доступным ценам. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании по развитию АПК в Светлогорском райисполкоме.
Вопрос формирования цен и обеспечения белорусов свежими овощами и зеленью круглогодично остается актуальным.
Как отметил Роман Головченко, тема активизации работы по овощам в защищенном грунте и развития тепличного хозяйства неоднократно поднималась на различных уровнях.
"Эту тему без контроля не оставлю. Если необходима специальная программа, принимайте ее. Будем выделять средства под реализацию", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра, необходимо отработать вопросы по технологии возделывания овощной продукции и рентабельности.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун отметил, что рынок страны можно обеспечить не только помидорами и огурцами, но и белорусскими баклажанами и перцами.
"Отрабатывайте любые варианты", - резюмировал Роман Головченко, адресуя поручение Минсельхозпроду.
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