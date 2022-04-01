|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
18:14 01.04.2022
Министерство экономики объявляет о старте ежегодного Национального конкурса «Предприниматель года», который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, заявки для участия принимаются с 1 апреля до 1 июня 2022 года по месту нахождения (регистрации) потенциального победителя конкурса.
Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: «Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет);
«Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет);
«Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет);
«Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет);
«Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальные предприниматели – вам более 3 лет).
Денежный приз для победителей в четырех номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг» составляет 100 базовых величин.
Победители в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» награждаются премией в размере 50 базовых величин.
Специальный приз – право использовать логотип конкурса в рекламных целях: особый «пиар-подарок» государства успешному бизнесу.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по ссылке.
Помогут оформить заявку на участие в конкурсе и ответят на все возникающие вопросы специалисты в областях и Минске.
Следует отметить, что в номинации «Стабильный успех» допускается участие крупных предприятий, в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
Курсы в банках
на 01.04.2022
Конвертация в банках
на 01.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте