Министерство экономики объявляет о старте ежегодного Национального конкурса «Предприниматель года», который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, заявки для участия принимаются с 1 апреля до 1 июня 2022 года по месту нахождения (регистрации) потенциального победителя конкурса.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: «Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет);

«Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет);

«Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальные предприниматели – вам более 3 лет).

Денежный приз для победителей в четырех номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг» составляет 100 базовых величин.

Победители в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» награждаются премией в размере 50 базовых величин.

Специальный приз – право использовать логотип конкурса в рекламных целях: особый «пиар-подарок» государства успешному бизнесу.

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по ссылке.

Помогут оформить заявку на участие в конкурсе и ответят на все возникающие вопросы специалисты в областях и Минске.

Следует отметить, что в номинации «Стабильный успех» допускается участие крупных предприятий, в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50%.