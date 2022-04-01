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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 8 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ В БГУ
18:06 01.04.2022
Мини-ярмарка вакансий пройдет 8 апреля в БГУ (пр. Независимости, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, представители около 20 профильных предприятий предложат студентам старших курсов более 900 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Это вакансии специалистов по продажам со знанием иностранного языка, по организации международных грузоперевозок, в сфере бизнес-аналитики и экономической информатики, страхования, а также диспетчера, комплектовщика, водителя-курьера, кассира, продавца и др.
Желающие ознакомятся с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время. Кроме того, перед студентами выступит начальник отдела профориентации, распределения и трудоустройства центра профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства БГУ Марина Танасевич. Она расскажет о выборе профессии и реализации в профессии. Семинар-тренинг по распределению и трудоустройству, самоопределению и тревожностям проведет сертифицированный бизнес-коуч Ольга Довыденок.
Для участия в ярмарке вакансий необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.
Организатором мероприятия выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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