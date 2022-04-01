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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДГОТОВЛЕН СБОРНИК «РЕЕСТР ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»


18:00 01.04.2022

Государственный комитет по имуществу подготовил сборник «Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь» по состоянию на 1 января 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сборник сформирован по данным отчетов о наличии и распределении земель (форма 22 – зем) по областям и Минску и состоит из двух разделов.

Первый – «Наличие и распределение земель по их видам и категориям землепользователей», второй – «Другие сведения по характеристике и использованию земель», содержащий данные о сельскохозяйственных землях, находящихся во владении и пользовании сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств; о наличии осушенных, орошаемых сельскохозяйственных земель; о землях граждан, предоставленных для садоводства, дачного строительства и огородничества и др.

Подробнее ознакомиться с реестром земельных ресурсов можно здесь.
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